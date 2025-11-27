Россия и США
27 ноября, 13:07

Хозяйка «пыточного рехаба» Анна Хоботова объявлена в розыск

Обложка © annahobotova.ru

Владелицу скандального реабилитационного центра в подмосковном Дедовске Анну Хоботову официально объявили в розыск. Соответствующая информация появилась в базе МВД.

По данным ведомства, Хоботова разыскивается по уголовной статье, а её текущее местонахождение неизвестно — женщина скрылась после начала проверки.

О «пыточном рехабе» стало известно после того, как в больницу доставили 16-летнего Рому в критическом состоянии. Подросток впал в кому, и, как выяснили врачи, его состояние стало следствием издевательств и жестокого обращения в центре, которым управляла Хоботова. При осмотре здания следователи обнаружили специально оборудованную комнату, которую, как предполагается, использовали для издевательств над детьми.

