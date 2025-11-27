Пенсионер отравился грибами, последовав совету нейросети

В Японии 70-летний пенсионер из деревни Симокитаяма отравился грибами, полагаясь на нейросеть. Мужчина собрал их в лесу, посчитав их за шиитаке и вешенки, а для надёжности он сфотографировал для проверки через чат-бот. Об этом сообщает Japan Today.

Чат-бот заверил, что грибы безопасны, и пенсионер пожарил их на гриле. Через полчаса у него началась сильная рвота и признаки отравления, после чего его госпитализировали. К счастью, отравление оказалось несерьёзным, и мужчина полностью поправился.

Позже выяснилось, что он съел ядовитый омфалот японский, который внешне похож на съедобные грибы. Яд не смертелен, но вызывает сильную тошноту и рвоту.

Ранее сообщалось, что в Тверской области супружеская пара погибла от тяжёлого отравления грибами, заготовленными собственноручно. 47‑летний Алексей и его 43‑летняя жена Марина почувствовали недомогание после употребления домашних консервов. Оба были экстренно госпитализированы, однако мужчина скончался в ходе транспортировки в лечебное учреждение, а спасти его супругу, несмотря на оказанную вовремя помощь, не удалось.