Исполнительница «Матушки-земли» ответила Юрию Лозе на критику её вирусного хита

Певица Татьяна Куртукова в беседе с Life.ru отреагировала на резкую критику Юрия Лозы, который заявил, что её популярный хит «Матушка-земля» никто не знает наизусть. Артистка уверена, что недовольство мэтра связано не с песней, а с личной ситуацией: по её словам, Лоза недавно предлагал ей купить у него композицию, но она отказалась.

Юрий Эдуардович недавно предлагал купить мне у него песню. От творчества мэтра я отказалась, поэтому, полагаю, отсюда и такая критика со стороны Юрия Эдуардовича. Куртукова Татьяна Певица

Куртукова тем не менее пригласила Лозу на свой концерт 21 февраля в КЗ «Москва», заверив, что ему времени хватит для запоминания более чем двух строк.

Юрий Лоза неоднократно высказывался критично о современных артистах. Хит «Матушка Земля» Куртуковой набрал широкую популярность в соцсетях, однако музыкант ранее усомнился в его узнаваемости среди россиян. Он противопоставил его своей композиции, которая «имеет смыл».