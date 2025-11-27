Исполнительница «Матушки-земли» ответила Юрию Лозе на критику её вирусного хита
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ts_makeeva, lozayury
Певица Татьяна Куртукова в беседе с Life.ru отреагировала на резкую критику Юрия Лозы, который заявил, что её популярный хит «Матушка-земля» никто не знает наизусть. Артистка уверена, что недовольство мэтра связано не с песней, а с личной ситуацией: по её словам, Лоза недавно предлагал ей купить у него композицию, но она отказалась.
Юрий Эдуардович недавно предлагал купить мне у него песню. От творчества мэтра я отказалась, поэтому, полагаю, отсюда и такая критика со стороны Юрия Эдуардовича.
Куртукова тем не менее пригласила Лозу на свой концерт 21 февраля в КЗ «Москва», заверив, что ему времени хватит для запоминания более чем двух строк.
Юрий Лоза неоднократно высказывался критично о современных артистах. Хит «Матушка Земля» Куртуковой набрал широкую популярность в соцсетях, однако музыкант ранее усомнился в его узнаваемости среди россиян. Он противопоставил его своей композиции, которая «имеет смыл».
