27 ноября, 13:36

Лукашенко заявил о влиянии, которое оказывает на Трампа

Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что никто в мире не говорит с главой Белого дома Дональдом Трампом откровеннее него. В газете «Коммерсант» президент республики отметил, что по этой причине готов взять на себя роль посредника в урегулировании украинского конфликта.

Отвечая на вопрос о возможном влиянии на американского лидера, Лукашенко пояснил, что Трамп принципиально не приемлет подобного вида воздействия. При этом никто в мире не может говорить с главой Белого дома столь же прямо и открыто, как Лукашенко. Он добавил, что считает текущий момент наиболее благоприятным для мирных инициатив. Поэтому подтвердил свою готовность взять на себя функции посредника в переговорном процессе.

«Спаси Господь! Вообще, Трамп не любит никакого влияния. Но нет в мире того человека, который ему более откровенно может сказать, чем я!», — ответил Лукашенко.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что украинское руководство согласится с американским проектом мирного договора по существующему конфликту. Он пояснил, что если американские представители проявят себя как компетентные дипломаты и юристы, то договор будет окончательно согласован.

