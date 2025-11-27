В Железноводске умерла беременная женщина с ребёнком — на её теле нашли синяки

В Железноводске произошла трагедия: беременная женщина с её нерождённым ребёнком умерли в роддоме. Официальное объяснение врачей гласит, что причиной стал редкий случай эмболии околоплодных вод, однако муж покойной Денис придерживается другой версии. По его словам, его жена поскользнулась и упала, а помощь ей не была оказана.

Мария поступила в роддом, испытывая признаки начала родов. В 2:14 она написала Денису, что у неё всё в порядке. Но в 6:40 мужчине позвонил врач с печальной новостью о том, что и Мария, и её малыш скончались. Сообщение о диагнозе звучало как нечто необычное: эмболия околоплодных вод, которая встречается примерно у одной женщины из 20 тысяч. При данном состоянии околоплодные воды проникают в кровеносную систему, что может привести к остановке сердечной деятельности и дыхания. В таких случаях врачам следует обеспечить искусственную вентиляцию легких и противошоковую терапию, напоминает Mash.

В последующие часы после трагедии Денису стало известно, что Мария, по данным медицинского персонала, упала в туалете с медсестрой. Однако он отмечает, что на голове у его жены были видимые синяки, что вызывает у него сомнения в правдивости изложенной версии событий. По его словам, Мария могла упасть либо в палате, либо на ступенях, и, по всему видимому, пролежала без помощи до утреннего обхода.

Следственный комитет уже инициировал уголовное расследование, а Минздрав Ставропольского края продолжает выяснять обстоятельства трагедии. При этом руководство роддома отказалось от каких-либо комментариев по данному делу.

