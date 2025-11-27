Россия и США
27 ноября, 14:10

Группа t.A.T.u. получит 12 миллионов рублей за новогоднее выступление в Москве

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ t.a.t.u_official

Группа t.A.T.u. ожидает заработок в размере свыше 12 миллионов рублей с единственного новогоднего концерта, который пройдёт в Москве. Об этом стало известно благодаря публикации в Telegram-канале «Звездач».

Артистки готовятся к большому шоу в дни новогодних каникул, выбрав для него концертную площадку Atmosphere. Вместимость данного зала составляет порядка семи тысяч человек.

Ценник на билеты варьируется: самый бюджетный вариант на танцполе обойдётся поклонникам в 3549 рублей, а за роскошь VIP-ложи придётся отдать 22 049 рублей. При стопроцентной заполняемости зала, по расчётам издания, общий доход коллектива составит указанную сумму.

Life.ru публикует видео с первого после воссоединения концерта «Тату» в Москве
Ранее участницы группы t.A.T.u. Юлия Волкова и Лена Катина объяснили, что их встреча с Канье Уэстом в Токио была исключительно вынужденной мерой, продиктованной контрактом с брендом Гоши Рубчинского. После волны критики из-за появившихся фотографий артистки опубликовали официальное заявление. В нем они принесли извинения своим поклонникам, подчеркнув, что им неприятна личность Уэста и они решительно осуждают нацизм.

