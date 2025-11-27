Путин заявил, что Россия не просилась в G7, её туда пригласили

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ никогда не просилась в G7/G8. Таким образом глава государства прокомментировал возвращение страны в «Большую Семёрку/Восьмёрку».

«Когда события на Украине начались, нам сказали: мы вас не ждём. Ну и ладно. Но мы никогда не отказываемся от контактов. Но, во-первых, нас никто туда не приглашает, а во-вторых, мы знаем подавляющее количество участников этого объединения так называемой «Большой Семёрки». Я уже сказал как-то раз, я не очень понимаю, почему «Большой Семёркой» называется, ибо и по территории, и по населению, и по вкладу в мировой ВВП они все меньше и меньше», — отметил он на пресс-конференции по итогам государственного визита в Киргизию.

Вместе с тем Путин заметил, что трудно представить прямое сотрудничество в нынешней ситуации. По его словам, сначала должна произойти определённая нормализация отношений. Однако президент не исключил, что в будущем могут сложиться условия для восстановления контактов, но пока об этом говорить рано.

Помимо этого, Путин отметил, что прекратил посещать саммиты «Большой восьмёрки» ещё до украинского кризиса 2014 года. Он обратил внимание на то, что его отсутствие на встречах формата G8 началось до событий на Украине. Он напомнил, что когда конфликт начался, России прямо заявили о нежелательности её участия в этих мероприятиях. Глава государства прокомментировал данную ситуацию довольно сдержанно, ограничившись краткой фразой о том, что это не является проблемой.

«Обратите внимание, ещё до начала трагических событий на украинском направлении я что-то перестал ездить [на саммиты G8]. Вы не заметили? Поэтому когда нам, когда события на Украине начались, сказали — мы вас там не ждём… Ну и слава Богу», — отметил глава государства.

Ранее Владимир Путин высказался о предложенном Дональдом Трампом плане по урегулированию украинского конфликта. Российский лидер отметил, что пока рано говорить о каких-либо окончательных вариантах решения, поскольку их ещё не существует. Он подчеркнул, что американская сторона в определённой степени учитывает российскую позицию по некоторым вопросам.