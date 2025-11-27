Россия и США
27 ноября, 13:54

Путин заявил, что пункты США по Украине могут стать основой будущих договорённостей

Россия в целом поддерживает идею о том, что перечень пунктов, предложенных Соединенными Штатами Америки по вопросу Украины, может быть использован в качестве основы для заключения будущих соглашений. Соответствующее заявление сделал глава государства Владимир Путин.

«В целом мы согласны, что это может быть положено в основу будущих договорённостей», — заявил президент.

Ранее в американской прессе заявили, что европейские политики намеренно вычёркивают из мирного плана Дональда Трампа ключевой тезис о нерасширении НАТО, тем самым блокируя любые реальные перспективы урегулирования конфликта на Украине. Авторы статьи называют такой шаг роковой ошибкой и проявлением цинизма: внешне он создаёт образ Европы как защитника украинского суверенитета, но на деле лишь продлевает войну.

Оксана Попова
  • Новости
  • План Трампа
  • Путин
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
