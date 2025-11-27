Путин заявил, что пункты США по Украине могут стать основой будущих договорённостей
Обложка © Life.ru
Россия в целом поддерживает идею о том, что перечень пунктов, предложенных Соединенными Штатами Америки по вопросу Украины, может быть использован в качестве основы для заключения будущих соглашений. Соответствующее заявление сделал глава государства Владимир Путин.
«В целом мы согласны, что это может быть положено в основу будущих договорённостей», — заявил президент.
Ранее в американской прессе заявили, что европейские политики намеренно вычёркивают из мирного плана Дональда Трампа ключевой тезис о нерасширении НАТО, тем самым блокируя любые реальные перспективы урегулирования конфликта на Украине. Авторы статьи называют такой шаг роковой ошибкой и проявлением цинизма: внешне он создаёт образ Европы как защитника украинского суверенитета, но на деле лишь продлевает войну.
