Россия в целом поддерживает идею о том, что перечень пунктов, предложенных Соединенными Штатами Америки по вопросу Украины, может быть использован в качестве основы для заключения будущих соглашений. Соответствующее заявление сделал глава государства Владимир Путин.

«В целом мы согласны, что это может быть положено в основу будущих договорённостей», — заявил президент.

Ранее в американской прессе заявили, что европейские политики намеренно вычёркивают из мирного плана Дональда Трампа ключевой тезис о нерасширении НАТО, тем самым блокируя любые реальные перспективы урегулирования конфликта на Украине. Авторы статьи называют такой шаг роковой ошибкой и проявлением цинизма: внешне он создаёт образ Европы как защитника украинского суверенитета, но на деле лишь продлевает войну.