Путин: Уиткофф защищает позицию США, диалог с ним проходит без ругани
Владимир Путин и Стив Уиткофф. Обложка © Kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин заявил, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф ведёт диалог с Россией «жёстко, но без ругани». По словам главы государства, Уиткофф – человек с высоким уровнем интеллекта, преданный интересам своей страны и её лидера.
«Уиткофф — интеллигентный человек. Его дружба с Трампом продолжается многие годы, он защищает страну и президента. Да, у нас диалог, он не простой, без ругани, каждый защищает свою позицию, и Уиткофф защищает интересы США так, как он их видит», — заявил Путин.
Ранее Путин подтвердил, что делегация США посетит Москву на следующей неделе. Россия, безусловно, открыта для сотрудничества, подчеркнул глава государства.
