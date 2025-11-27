Россия и США
27 ноября, 14:01

Путин: Уиткофф защищает позицию США, диалог с ним проходит без ругани

Владимир Путин и Стив Уиткофф. Обложка © Kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф ведёт диалог с Россией «жёстко, но без ругани». По словам главы государства, Уиткофф – человек с высоким уровнем интеллекта, преданный интересам своей страны и её лидера.

«Уиткофф — интеллигентный человек. Его дружба с Трампом продолжается многие годы, он защищает страну и президента. Да, у нас диалог, он не простой, без ругани, каждый защищает свою позицию, и Уиткофф защищает интересы США так, как он их видит», — заявил Путин.

Ранее Путин подтвердил, что делегация США посетит Москву на следующей неделе. Россия, безусловно, открыта для сотрудничества, подчеркнул глава государства.

