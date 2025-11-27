Российский лидер Владимир Путин, комментируя вопрос журналистов о распространении телефонных разговоров, обратил внимание на юридический аспект проблемы. Он подчеркнул, что публикация частных бесед и разглашение конфиденциальных сведений могут квалифицироваться как преступление, поскольку прослушивание чужих звонков и распространение подобной информации противозаконно в нашей стране.

«Знаете, что касается этих „сливов“. Это может фейки какие-то. Может быть, действительно подслушанные разговоры. Вообще-то это уголовное наказание — подслушивать. У нас во всяком случае подслушивать нельзя», — заявил он на пресс-конференции в Бишкеке.

Напомним, агентство Bloomberg, ссылаясь на инсайдерские источники, обнародовало информацию о получении фрагмента перехваченной аудиозаписи закрытого диалога. В центре внимания оказались фигуры высокого ранга: спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф, а также помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель Кремля Кирилл Дмитриев. Российская сторона заявила о непричастности к сливу.