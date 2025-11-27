Город Волчанск практически находится под полным контролем российских сил. Об успехах ВС РФ рассказал глава государства Владимир Путин на пресс-конференции в Бишкеке.

«Если на север посмотреть, там группировка „Север“ у нас работает. Волчанск — он почти полностью в наших руках — это Харьковское направление», — рассказал президент.

Сегодня утром сообщалось, что Вооружённые Силы Российской Федерации завершают закрепление своих позиций в Волчанске, переходя к финальной стадии зачистки города. Украинские формирования понесли колоссальные потери, исчисляемые десятками тысяч военнослужащих.