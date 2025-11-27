Россия и США
27 ноября, 14:19

Министр армии США Дрисколл прилетит в Киев с официальным визитом

Обложка © ТАСС / picture alliance / Consolidated

Министр армии США Дэниел Дрисколл прибудет в Киев в ближайшее время для продолжения переговоров по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.

Американский представитель прибудет в украинскую столицу в четверг или пятницу для обсуждения мирного плана Вашингтона. Визит проходит по личному поручению президента США Дональда Трампа, который также направил своего спецпосланника Стивена Уиткоффа в Москву для встречи с Владимиром Путиным.

Ранее Путин подтвердил, что делегация США посетит Москву на следующей неделе. Россия, безусловно, открыта для сотрудничества, подчеркнул глава государства.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

* Включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

