«Мила отважилась»: Навка рассказала о дебюте дочери Заворотнюк и Чернышёва в ледовом шоу

Семилетняя Мила, дочь покойной актрисы Анастасии Заворотнюк и фигуриста Петра Чернышева, готовится к своему первому выступлению на льду. Об этом сообщила фигуристка Татьяна Навка

«Пётр не против. Ему очень приятно, что Мила сама отважилась, изъявила желание», — отметила Навка.

Дебют Милы состоится 12 декабря в спектакле «Щелкунчик» на «Навка-Арене», а 19 декабря она появится в новой постановке «Золушка» в «Мегаспорте». Фигуристка также пригласила зрителей на открытие катка на Красной площади 30 ноября, где покажут фрагмент новой сказки.

