В Госдуме призвали Набиуллину запретить рекламные звонки от банков

В распоряжении Life.ru оказалось письмо депутатов Госдумы, направленное главе Банка России Эльвире Набиуллиной. Парламентарии просят ЦБ рассмотреть возможность полного запрета рекламных звонков и SMS от банков клиентам, у которых установлено официальное мобильное приложение.

В письме отмечается, что количество жалоб на назойливые звонки стремительно растёт, а сама практика раздражает граждан и подрывает доверие к финансовым организациям. Кроме того, депутаты предупреждают: такие звонки создают благодатную почву для мошенников, которые часто представляются «сотрудниками банка».

Авторы инициативы предлагают закрепить новый порядок коммуникации: вся рекламная и маркетинговая информация должна направляться только через личный кабинет в мобильном приложении, а любые звонки с предложениями услуг — запретить для пользователей этих приложений.

«Данные меры не только повысят комфорт миллионов граждан при взаимодействии с банками, но и нанесут серьёзный удар по мошенникам, сузив каналы для их незаконной деятельности. Что в свою очередь будет способствовать укреплению финансовой дисциплины и повысит общий уровень доверия к финансовой системе страны», — говорится в письме депутатов.

Ранее Life.ru писал, что для операторов связи и банков, не реагирующих на мошенничество, могут ввести наказание. Это должно побудить финансовые и телекоммуникационные компании более ответственно подходить к выявлению и пресечению мошеннических действий, особенно в свете участившихся случаев обмана граждан.