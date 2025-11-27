Россия и США
27 ноября, 14:40

«Уберите медведя из моего номера»: Орейро вспомнила о незабываемой ночёвке в русской избушке

Наталия Орейро вспомнила о своей ночёвке в русской избушке с медведем

Уругвайская актриса Наталия Орейро. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ nataliaoreirosoy

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро попросила убрать чучело медведя из своего номера во время проживания в русской избушке. В этом звезда сериала «Дикий ангел» призналась в беседе с журналисткой Надеждой Стрелец.

Орейро упомянула, что съёмочная группа фильма «Письмо Деду Морозу» останавливалась в аутентичных русских избушках. Каждая дверь в тех жилищах представляла собой настоящее произведение искусства. Однако актрису ожидал и менее приятный сюрприз в виде чучел животных.

«Я попросила убрать чучела животных. Там были такие огромные головы медведей у кровати. Я понимаю, что это традиция, но не могу спать, пока на меня смотрит чучело животных. Это единственное, что я прошу, — сказала я, — только уберите, пожалуйста, мёртвого медведя из моего номера», — ответила знаменитость.

Вышел трейлер новогоднего фильма с Натальей Орейро и Романом Поповым
Ранее российский актёр Иван Охлобыстин высоко оценил профессиональные качества Наталии Орейро во время совместной работы над новогодней комедией. По его словам, Орейро настолько ответственно подошла к работе и глубоко изучила сценарий, что необходимость в услугах переводчика практически полностью исчезла.

