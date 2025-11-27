Наталия Орейро раскрыла правду об отношениях с Факундо Араной из «Дикого ангела»

Наталия Орейро опровергла слухи о романе с Факундо Араной, своим коллегой по сериалу «Дикий ангел». В беседе с Надеждой Стрелец актриса подчеркнула, что их отношения были исключительно дружескими.

«С Факундо мы большие друзья. Но сдружились мы в проекте «Ты моя жизнь», не в «Диком ангеле». <…> Мне никогда не нравились блондины, это был не мой типаж. Мы не понимали, как наш дуэт сработает, но оказалось, что вместе на экране мы смотрелись просто невероятно», — сказала актриса.

Она добавила, что Арана – настоящий джентльмен, и их экранная пара была лишь результатом убедительной актёрской игры, а не реальных отношений.

Ранее Факундо Арана поделился своей историей борьбы с онкологией. Ещё в 17 лет у актёра диагностировали болезнь Ходжкина — редкий вид рака лимфатической системы. Лечение заняло почти пять лет, но тогда он сумел полностью выздороветь.