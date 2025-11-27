Россия и США
27 ноября, 14:30

Наталия Орейро раскрыла правду об отношениях с Факундо Араной из «Дикого ангела»

Обложка © «Дикий Ангел», режиссёры Виктор Стелья, Эрнан Абраамсон, Гаита Арагона, сценаристы Энрике Торрес / Kinopoisk

Наталия Орейро опровергла слухи о романе с Факундо Араной, своим коллегой по сериалу «Дикий ангел». В беседе с Надеждой Стрелец актриса подчеркнула, что их отношения были исключительно дружескими.

«С Факундо мы большие друзья. Но сдружились мы в проекте «Ты моя жизнь», не в «Диком ангеле». <…> Мне никогда не нравились блондины, это был не мой типаж. Мы не понимали, как наш дуэт сработает, но оказалось, что вместе на экране мы смотрелись просто невероятно», сказала актриса.

Она добавила, что Арана – настоящий джентльмен, и их экранная пара была лишь результатом убедительной актёрской игры, а не реальных отношений.

«Дикий ангел» Наталия Орейро рассказала о целой комнате подарков от поклонников из России
Ранее Факундо Арана поделился своей историей борьбы с онкологией. Ещё в 17 лет у актёра диагностировали болезнь Ходжкина — редкий вид рака лимфатической системы. Лечение заняло почти пять лет, но тогда он сумел полностью выздороветь.

