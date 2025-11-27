Эксперт допустила расширение статуса самозанятого в 2026 году
Статус самозанятого в 2026 году, скорее всего, сохранится, но станет более «взрослым»: к нему добавятся обязательные социальные взносы и повысится налоговая ставка. Об этом заявила эксперт Татьяна Мичурина.
«Вероятнее всего появятся обязательные взносы за медстрахование, пенсионные накопления и больничные, а базовая налоговая ставка вырастет примерно до 11%. Это позволит сохранить разницу с наймом, но обеспечить бюджету стабильные поступления», — предположила она в разговоре с РИАМО.
Эксперт подчеркнула, что самозанятость уже доказала свою эффективность: миллионы людей вышли из тени, получив простой и недорогой способ легально работать без бухгалтерии и бюрократии. Государству невыгодно отказываться от модели, делающей экономику прозрачнее.
В то же время режим остаётся ограниченным — он не масштабируется, и при превышении лимита дохода приходится регистрировать ИП, что резко повышает нагрузку. Поэтому логичным шагом станет не отмена, а эволюция самозанятости: расширение прав и обязательств.
Сегодня самозанятые — полноценная часть рынка труда в IT, репетиторстве, доставке и сервисах. По мнению Мичуриной, именно поэтому формат останется, но будет адаптирован под долгосрочные интересы как граждан, так и бюджета.
В 2026 году число самозанятых в России, по прогнозу кандидата экономических наук, вырастет на 10% по сравнению с 2025 годом — при условии сохранения текущих условий налогового режима. Эксперт отмечает, что налог на профессиональный доход остаётся привлекательным как для фрилансеров, так и для нанимателей, а усиление контроля за теневым сектором подталкивает оставшихся к официальной регистрации.
