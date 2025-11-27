«Каллас продолжает огульные заявления на счёт урегулирования украинского конфликта, показывая свою заинтересованность в его эскалации, в то время как Россия и США вырабатывают конструктивные предложения по его прекращению и выстраиванию мирного диалога. Каллас пора вынести уроки из ошибок ЕС во внешней политике и прекратить диктовать какие-либо условия России», — сказал парламентарий в беседе с РИА «Новости».