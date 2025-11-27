Госдума потребовала от Каллас прекратить попытки диктовать условия России
Обложка © ТАСС / АР
Главе европейской дипломатии Кайе Каллас следует отказаться от «огульных» заявлений касательно урегулирования украинского конфликта и прекратить попытки диктовать России условия. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.
«Каллас продолжает огульные заявления на счёт урегулирования украинского конфликта, показывая свою заинтересованность в его эскалации, в то время как Россия и США вырабатывают конструктивные предложения по его прекращению и выстраиванию мирного диалога. Каллас пора вынести уроки из ошибок ЕС во внешней политике и прекратить диктовать какие-либо условия России», — сказал парламентарий в беседе с РИА «Новости».
Шеремет подчеркнул, что для достижения взаимопонимания с Россией необходимо принимать во внимание ее геополитические интересы. Он убеждён, что в текущей ситуации ЕС следует сосредоточиться на начале переговорного процесса с Россией, а не на создании препятствий в виде условий, угроз и ультиматумов.
Накануне Каллас выступила с инициативой дополнить существующий мирный план по Украине. Она предложила включить в него пункт, обязывающий Россию сократить численность своих вооружённых сил, наравне с аналогичным сокращением украинской армии. Кроме того, Каллас высказала предложение о снижении Россией своего военного бюджета, рассматривая это как возможную уступку в рамках мирного урегулирования украинского конфликта.
