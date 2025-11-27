Мэра Сысерти Нисковских выдвинули на пост главы Екатеринбурга

Глава Сысертского муниципального округа Дмитрий Нисковских был выдвинут кандидатом на пост мэра Екатеринбурга. Данное решение озвучил «Совет муниципальных образований Свердловской области» в ходе форума «Города России», проходившего в уральской столице.

Параллельно с Нисковских на рассмотрение губернатору был предложен действующий градоначальник Алексей Орлов. Инициатором выдвижения Орлова выступила партия «Единая Россия», ставшая вторым субъектом, поддержавшим его кандидатуру. Третьим претендентом оказалась Ирина Виноградова, занимающая должность секретаря свердловского отделения партии «Новые люди». Она получила единогласную поддержку на заседании регионального совета.

Дмитрий Нисковских отметил, что испытывает приятные чувства от оказанного ему доверия. Пост мэра Сысерти он занял в 2017 году. Его заслуги были признаны в 2023, когда оказался удостоен звания лучшего мэра России по версии Российской ассоциации по связям с общественностью.

Ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер высказался о необходимости учитывать мнение жителей при оценке работы главы Екатеринбурга. Он пояснил, что самым правильным подходом является ориентация на оценку горожан. Паслер отдельно подчеркнул необходимость выяснить, как жители оценивают деятельность именно градоначальника.