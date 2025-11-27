Новый сезон «Слуги народа»: На Западе высмеяли театральность обращения Зеленского

Обращение Владимира Зеленского к украинскому народу после обнародования черновика мирного плана президента США Дональда Трампа напоминает сцену из сериала «Слуга народа». Об этом пишет The Economist.

«Он призвал политический класс »прекратить грызню«. Это прозвучало не столько как обращение главы государства, столкнувшегося с системным провалом, а как новый сезон «Слуги народа», — говорится в публикации.

Издание критикует команду Зеленского, утверждая, что с 2019 года она действовала в своих интересах. Отмечается, что в сложившейся системе ценилась верность, а не навыки, и что назначения в ключевые органы и советы производились по принципу личных связей и знакомств.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что визит Зеленского в Соединённые Штаты возможен только после заключения соглашения по урегулированию конфликта на Украине. Американский лидер подтвердил, что глава киевского режима хочет посетить Вашингтон. Однако Трамп считает важным сначала добиться мирной сделки.