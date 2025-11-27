Петербуржец получил 6,5 года колонии за жестокое избиение приятеля в парке

Зеленогорский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к 6,5 года лишения свободы в колонии строгого режима мужчину, который чуть не забил до смерти знакомого прямо на улице. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов города.

Инцидент произошёл на улице Ленина в Зеленогорске. Двое подвыпивших мужчин поссорились, и словесная перепалка мгновенно переросла в жестокое избиение. Один из них начал без остановки бить другого, пока тот не потерял сознание. Лишь вмешательство прохожих и своевременный вызов скорой спасли пострадавшего, уточняет 78.ru.

Подсудимый частично признал вину, заявив, что не собирался убивать, а «просто хотел проучить». Суд, учтя все обстоятельства, назначил ему наказание в виде 6,5 лет в колонии строгого режима.

На днях Life.ru рассказывал, как в городе Строитель Белгородской области драка, начавшаяся из-за перепалки в школьном чате, переросла в вооружённое столкновение: двое мужчин встретились на улице Ленина — один с топором, другой с бейсбольной битой. В результате оба получили серьёзные травмы — один был госпитализирован сразу, второй обратился за помощью позже с черепно-мозговой травмой.