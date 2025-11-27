Самый большой в мире искусственный зуб демонтировали в Махачкале

В Махачкале демонтировали самый крупный искусственный зуб на планете, который 20 лет находился у входа в местную стоматологическую клинику. Установка была признана незаконной, сообщает издание «Подъём».



Снос огромного зуба в Махачкале. Видео © Telegram / МАХАЧКАЛА 24

Четырёхметровая скульптура в виде зуба, украшавшая территорию у частной клиники «Мечта», была демонтирована 26 ноября вместе с забором. Городские власти объяснили это решение незаконным захватом муниципальной земли и возведением на ней капитального ограждения. Главный врач клиники Магомедсаид Гасанов настаивает на законности установки скульптуры в 2005 году, ссылаясь на согласование с властями и диплом клуба рекордов «Левша».

«Всё нормально было, а вчера ночью пришли и сломали. Раздолбали всё. Видимо, кто-то ехал — не понравилось ему, и на совещании в администрации сказали: «А был бы там проктолог — что, тоже?...» Говорят, это территория города», — высказался Гасанов.

Хотя у главврача Гасанова есть все необходимые разрешения от властей, он не намерен обращаться в суд с мэрией. По его мнению, шансов на победу в таком разбирательстве у него нет.

