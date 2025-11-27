Хинштейн рассказал, как кража научила его жизненно важному уроку

Губернатора Курской области Александра Хинштейна однажды поймали на воровстве. На пресс-конференции он признался, что в детстве стащил чужую клубнику на соседнем участке.

«Я учился во втором классе и мы с мальчишками залезли на соседний участок и нарвали там клубники. Я так радовался! И такой же радостный тут же побежал к маме. Бегу ей навстречу, рассказываю об этом», — поделился Хинштейн.

Мать Хинштейна не одобрила поступок сына. Её реакция была суровой, и она настояла на возврате клубники. Хинштейн признался, что этот случай научил его важному уроку: никогда не брать чужое. К сожалению, мать губернатора Курской области скончалась в 2017 году.

«Для каждого его мама – самое лучшее. Она остаётся живой в моём сердце и в моей памяти», — добавил губернатор.

Ранее стало известно, что Александр Хинштейн выразил недовольство медленными темпами увольнения чиновников, привлекавшихся к уголовной ответственности. Он подчеркнул, что людям с компрометирующим прошлым нет места в органах власти. Губернатор пояснил, что это относится даже к тем, кто не был осуждён, но привлекался по статьям о взяточничестве.