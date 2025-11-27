Начало декабря в Москве и области будет тёплым, обнадёжил синоптик

В Москве и Подмосковье аномально тёплая погода сохранится как минимум до начала декабря — полноценной зимы в ближайшие дни не ожидается. Об этом сообщил синоптик Александр Ильин.

«И конец ноября, и начало декабря в Москве и Московской области будут очень тёплыми — не по-осеннему и не по-зимнему тёплыми», — рассказал он RTVI.

По словам синоптика, в ближайшие числа днём температура будет держаться на уровне от 0 до +5 °C, а по ночам в отдельных районах Подмосковья может опускаться до –1…–3 °C. Только 28 ноября возможны кратковременные осадки в смешанной фазе — в Москве, в основном, в виде дождя. В выходные погода будет сухой.

Ильин уточнил, что атмосферное давление постепенно вырастет с 751 мм рт. ст. в пятницу до 755 мм к воскресенью, а ветер с юго-запада (4–7 м/с) к выходным стихнет. В начале декабря температура сохранится на том же уровне, а осадков не прогнозируется.

А 19 ноября в России было установлено около 50 температурных рекордов — аномальное тепло, принесённое циклоном с тёплым сектором, достигло Урала и Западной Сибири. Воздушные массы со Средиземноморья прогрели Пермь, Екатеринбург и даже Ханты-Мансийск.