Москва готова к переговорам с Киевом, но юридические препятствия и необходимость международного признания делают это невозможным на данном этапе. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам официального визита в Киргизию.

«Подписывать документы с украинским руководством бессмысленно», — сказал он.

По словам Путина, украинские власти допустили серьёзную стратегическую ошибку, отказавшись от проведения президентских выборов, что лишило их легитимности. Он противопоставил этому действия России, которая, несмотря на специальную военную операцию, провела как президентские, так и недавние региональные выборы, чего не сделала Украина.

Путин считает, что после окончания боевых действий на Украине должно быть отменено военное положение и немедленно проведены выборы. Однако, по его мнению, нынешнее украинское руководство столкнется с трудностями в достижении победы на свободных выборах без прибегания к фальсификациям.

Кроме того, Путин заявил, что вопрос признания новых российских территорий должен решаться не на уровне Киева, а на уровне международного сообщества. По его словам, в переговорах могут участвовать любые стороны, которые готовы и способны это делать.