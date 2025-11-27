Путин сообщил о предложении США по ядерным испытаниям

Президент России Владимир Путин заявил, что Вашингтон предложил Москве обсудить вопросы, связанные с возможным проведением США ядерных испытаний. По его словам, российская сторона уже собирает дополнительные данные о действиях Штатов и готовит предложения по дальнейшим шагам.

«Я поручил собрать дополнительную информацию о действиях американской стороны, проанализировать её и представить мне предложение о том, что мы должны делать в этой ситуации. Но одно из предложений, которое к нам поступило, это как раз поработать совместно на эту тему», — сказал Путин на пресс-конференции по итогам государственного визита в Бишкек.

Напомним, госсекретарь США Марко Рубио пояснил, что анонсированные президентом Дональдом Трампом ядерные испытания включают в себя проверку как самого оружия, так и средств его доставки. По его словам, это решение принято с целью обеспечения гарантированной безопасности американского ядерного арсенала.