Попытка нелегального провоза крупной партии российского вооружения через Молдавию в Румынию может быть частью подготовки масштабной провокации против России. Такую оценку на брифинге высказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Дипломат отметила, что на молдавско-румынской границе был задержан грузовик транспортной компании Молдавии, в котором находились различные вооружения. Она уточнила, что среди изъятого были реактивные штурмовые гранаты, противотанковые комплексы «Корнет», российские переносные зенитно-ракетные комплексы «Игла» и элементы, напоминающие беспилотники «Герань». При этом Захарова подчеркнула, что груз был задекларирован как «металлические конструкции» и следовал в Израиль.

«Эксперты задаются вопросом о происхождении данных вооружений, поскольку армией Молдавии они не используются. Общественность Молдавии обеспокоена тем, что кишинёвский режим становится непосредственным участником незаконного оборота оружия, предоставляя территорию страны в качестве перевалочной базы для военных поставок. Однако не исключено, что это может стать основанием для какой-нибудь будущей провокации: можно будет придумать и воссоздать, как на 3D-принтере, всё, что угодно, разбросав российское оружие в качестве наглядного доказательства», — ответила она.

Дипломат заявила, что власти Молдавии продолжают курс на сближение с НАТО и ЕС, для чего намеренно запугивают население несуществующей российской угрозой. Она добавила, что представители кишинёвского режима разрушают многолетние эффективные связи с традиционными партнёрами по СНГ. Захарова подчеркнула, что подобные действия осуществляются ради реализации евроинтеграционного проекта.

Напомним, что контрабандисты пытались перевезти через молдавскую территорию элементы российского беспилотника «Герань-2», сбитого на Украине. Правоохранители Румынии обнаружили детали дрона при досмотре грузовика на контрольно-пропускном пункте Леушень — Албица в ночь на 20 ноября. В кузове транспортного средства находились элементы БПЛА, включая детали двигателя, а также переносные зенитные ракетные комплексы и запчасти к ним. Следователи установили, что весь груз был предварительно собран в Кишинёве после поставки контрабанды с Украины.