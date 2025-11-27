У летевшего на Бали самолёта со школьниками на борту отказал двигатель

У самолёта Batik Air, на борту которого находились австралийские выпускники, отказал двигатель сразу после взлёта. Как пишет News.com.au, инцидент произошёл 25 ноября на рейсе из Мельбурна на Бали.

Boeing 737 MAX развернули в воздухе — пилоты приняли решение сжечь топливо в пригороде и затем выполнить аварийную посадку в аэропорту вылета. На земле борт уже ждали аварийные службы. Никто из пассажиров не пострадал, но происшествие вызвало серьёзное волнение среди школьников и сопровождающих.

Ранее Life.ru писал, что пассажира нидерландской авиакомпании KLM задержали в аэропорту Атланты за то, что он открыл дверь аварийного выхода самолёта перед самым вылетом. Во время маневрирования самолёта по взлётно-посадочной полосе, мужчина внезапно испытал сильную панику.