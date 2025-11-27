Россия и США
27 ноября, 16:44

У летевшего на Бали самолёта со школьниками на борту отказал двигатель

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

У самолёта Batik Air, на борту которого находились австралийские выпускники, отказал двигатель сразу после взлёта. Как пишет News.com.au, инцидент произошёл 25 ноября на рейсе из Мельбурна на Бали.

Boeing 737 MAX развернули в воздухе — пилоты приняли решение сжечь топливо в пригороде и затем выполнить аварийную посадку в аэропорту вылета. На земле борт уже ждали аварийные службы. Никто из пассажиров не пострадал, но происшествие вызвало серьёзное волнение среди школьников и сопровождающих.

Вылетевший из Москвы в Улан-Удэ самолёт экстренно сел в Иркутске
Ранее Life.ru писал, что пассажира нидерландской авиакомпании KLM задержали в аэропорту Атланты за то, что он открыл дверь аварийного выхода самолёта перед самым вылетом. Во время маневрирования самолёта по взлётно-посадочной полосе, мужчина внезапно испытал сильную панику.

