Двукратная чемпионка мира по баскетболу Людмила Базаревич умерла в 86 лет

На 87-м году жизни скончалась прославленная баскетболистка, двукратная чемпионка мира Людмила Базаревич. Соответствующее заявление распространила пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ) в официальном Telegram-канале.

«Выражаем искренние соболезнования семье Людмилы Сергеевны», — говорится в сообщении.

В составе советской сборной СССР Базаревич завоевала золотые награды мирового первенства в 1964 и 1967 годах. На её счету также пять титулов чемпионки Европы и серебряная медаль Универсиады. Помимо этого Базаревич была матерью двукратного серебряного призёра чемпионатов мира и экс-главного тренера мужской сборной России Сергея Базаревича.

Недавно в Федерации гимнастики России сообщили о кончине на 77-м году жизни знаменитой гимнастки, олимпийской чемпионки 1968 года Ольги Карасёвой. Представители организации выразили соболезнования всем, кто был знаком с этой выдающейся спортсменкой и ценил её силу духа и преданность гимнастике.