Украинским военным придется отступить, если подобные ситуации, как под Купянском, возникнут в других регионах. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам официального визита в Киргизию.

«Самая главная проблема для противника заключается в том, что растёт разрыв между потерями и количеством военнослужащих, которые они в состоянии направлять на линию боевого соприкосновения», — сказал глава государства.

По словам Путина, в октябре украинская армия понесла потери в размере 47,5 тысячи человек. При этом пополнение за счет мобилизации (которую он охарактеризовал как принудительную) составило около 16,5 тысячи человек, а примерно 14-15 тысяч военнослужащих были возвращены в строй из госпиталей. Президент подчеркнул, что таким образом разрыв между выбывшими и прибывшими в украинские войска достиг 15 тысяч человек и продолжает расти.

Он также упомянул об увеличении случаев дезертирства, ссылаясь на информацию как российских военных ведомств, так и зарубежных медиа. В заключение российский лидер выразил мнение, что такая ситуация «практически невозможна» для удержания.

Кроме того, Путин заявил, что вопрос признания новых российских территорий должен решаться не на уровне Киева, а на уровне международного сообщества. По его словам, в переговорах могут участвовать любые стороны, которые готовы и способны это делать.