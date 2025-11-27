«Инфаркт или инсульт стоят на пороге»: Россиян предупредили об опасном давлении

Врач и телеведущий Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном» предупредил о смертельно опасном уровне артериального давления. К специалисту обратился 43-летний мужчина, у которого давление поднималось до 235 на 110. Агапкин заявил, что при таких показателях требуется незамедлительная консультация кардиолога.

«Это давление смертельно опасно <…> Инфаркт или инсульт стоят на пороге и спорят, кто же первый придёт к этому гражданину с давлением 235», — заявил Агапкин.

