Суд изъял имущество экс-главы управления Росприроднадзора на 1,6 млрд рублей

Генеральная прокуратура России добилась в суде изъятия имущества на сумму свыше 1,6 миллиарда рублей у бывшего заместителя главы Ростехнадзора Дмитрия Фролова и связанных с ним лиц. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Нагатинский районный суд Москвы в четверг, 27 ноября, полностью удовлетворил иск прокуратуры, постановив обратить активы в доход государства. Решение суда вступает в силу немедленно по ходатайству прокурора.

Фролова ранее отстранили от руководства Южно-Сибирским межрегиональным управлением Росприроднадзора из-за утраты доверия. Ему инкриминируется превышение должностных полномочий и воспрепятствование законному бизнесу, по этим статьям возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура добивается конфискации имущества Георгия Сатюкова, экс-сотрудника управления «К» МВД, заочно арестованного по обвинению в получении рекордной взятки в 5 миллиардов рублей. Требование также распространяется на лиц, связанных с бывшим полицейским.