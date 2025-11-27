Путин оценил потери российского бюджета из-за ввоза товаров без документов

Ущерб, который несёт Россия, из-за ввоза товаров без документов через границу с Казахстаном, исчисляется десятками миллиардов рублей. Данное заявление сделал президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам государственного визита в Бишкек.

Глава государства пояснил, что столь крупные потери вызваны массовым завозом груза без соответствующего таможенного оформления. Вследствие таких схем федеральный бюджет недополучает десятки миллиардов рублей. Для пресечения незаконной практики Путин дал поручение тщательно проверять документацию перевозчиков. Однако это вызвало образование крупных очередей.

Путин отметил, что для нормализации ситуации на границе были введены временные послабления. Тем не менее он подчеркнул необходимость пресекать попытки владельцев фур пересекать границу, не имея при себе необходимых документов. Для решения этой проблемы российский лидер заверил, что ведёт работу со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Таким образом, пропуск грузовиков будет осуществляться постепенно при условии наличия у водителей документов. Путин заверил, что меры будут приниматься для недопущения образования заторов на границе.

