Эстония согласилась отправить войска на Украину, но с условием

Эстония готова отправить военных на Украину в составе международной коалиции, но только после достижения мирного соглашения. Об этом заявил премьер-министр страны Кристен Михал.

В ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине он подчеркнул, что эстонские власти ранее заявляли о своей готовности направить роту военнослужащих на Украину при условии достижения мирных соглашений. При этом премьер отметил необходимость детальной проработки конкретных форм такого участия, будь то на море или на суше.

«Я подчеркиваю ещё раз: для того, чтобы наши солдаты в этом участвовали, необходимо конкретное соглашение о мире», — сказал эстонский политик.

Ранее сообщалось, что Британия разработала детальный план размещения своих войск на Украине после прекращения огня. Лондон уже провёл необходимую разведку и определил состав контингента. Основной задачей станет обучение украинских военных непосредственно на территории Украины, тогда как ранее подготовка проводилась только в Британии.