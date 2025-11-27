Тела двух подростков нашли в частном доме в Твери
Обложка © Telegram / Прокуратура Тверской области
В частном доме на улице Тургенева в Твери были найдены тела двух 17-летних юношей. Прокуратура и Следственный комитет региона информируют о начале проверки, поскольку обстоятельства смерти подростков, предварительно, не указывают на криминальный характер.
«Прокуратурой организована проверка исполнения требований законодательства о защите прав несовершеннолетних», — говорится в Telegram-канале надзорного ведомства.
СК устанавливает детали трагического происшествия с участием подростков. По данному факту проводится доследственная проверка, в рамках которой назначены экспертные исследования.
Ранее в Санкт-Петербурге суд отправил под стражу женщину, которую следствие считает виновной в убийстве маленького сына в состоянии алкогольного опьянения. Обвиняемая швырнула младенца об пол, разозлившись на его слёзы.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.