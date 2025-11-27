Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
27 ноября, 18:22

Ан-2 с пассажирами повредил шасси и совершил жёсткую посадку под Архангельском

Обложка © Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура

В архангельском аэропорту «Васьково» произошёл инцидент с самолётом Ан-2, у которого при посадке повредилась конструкция шасси. Как сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура, на момент происшествия на борту воздушного судна находилось 12 человек, в связи с чем организована проверка.

«По предварительным данным, 27 ноября в 15.55 при посадке на аэродром «Васьково» у самолёта АО «2-й Архангельский объединённый авиаотряд», рейс Лешуконское — Архангельск, частично надломилась левая стойка шасси», — сказано в публикации.

Как уточняется в официальном сообщении, все 12 пассажиров, находившихся на борту, не пострадали. Согласно информации РИА «Новости», никто из пассажиров не обращался с жалобами на состояние здоровья, и все они смогли разъехаться по домам.

В настоящее время Архангельская транспортная прокуратура проводит проверку по факту соблюдения законодательства о безопасности полётов и защиты прав пассажиров.

Виталий Приходько
