Четырёхмесячный малыш попал в реанимацию после избиения пьяным отцом в Москве

В Москве отец, находясь в нетрезвом состоянии, причинил телесные повреждения своему четырёхмесячному младенцу. Малыш был госпитализирован в реанимационное отделение в критическом состоянии. Информацию об этом распространила уполномоченный по правам ребёнка в столице Ольга Ярославская через свой Telegram-канал.

«В Москве отец в состоянии алкогольного опьянения нанес травму своему четырехмесячному малышу. Ребенок в тяжёлом состоянии доставлен в реанимацию, сейчас он находится под наблюдением врачей», — написала Ярославская.

Она подчеркнула, что органы опеки уже занимаются данным делом. Семье будет предоставлена вся необходимая поддержка, включая психологическую и социальную помощь.

Ранее Life.ru писал, что суд вынес приговор педофилу, зверски убившему 8-летнюю девочку под Ростовом. Ему назначено пожизненное лишение свободы. Подсудимый признал свою вину во время заседания.