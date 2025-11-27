В МВД объяснили, как дети попадали в пыточный рехаб на Урале

Дети, оказавшиеся в реабилитационном центре в Верхней Пышме, где накануне проводились мероприятия правоохранительных органов, попадали туда, в том числе, из-за игровой зависимости и самовольных уходов из дома. Родители этих детей давали на это нотариально заверенное согласие. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.



«Родители детей, которые находились в этом центре, помещали их по нотариально заверенному согласию по различным причинам – у кого-то была игровая зависимость, у кого-то самовольные уходы, кто-то попал туда за употребление запрещённых веществ», — отметил он.

По данным полиции, все дети, найденные в центре, будут возвращены родителям. Из 22 воспитанников 11 уже переданы законным представителям под расписку, а остальные 11 находятся под опекой социальных служб и ожидают прибытия родителей. Выяснилось, что один из сотрудников центра ранее был судим за грабёж и незаконный оборот наркотиков.

В МВД отметили, что подростки жаловались на неудовлетворительные условия: им приходилось самим готовить еду из скудных запасов, что приводило к голоду из-за неумения готовить. В качестве наказания за проступки детей могли заставлять многократно писать один и тот же текст (от 100 до 500 раз) или выполнять такое же количество приседаний, прежде чем наказание снималось.

Напомним, ранее в Подмосковье было возбуждено уголовное дело после обнаружения незаконного реабилитационного центра для подростков в Дедовске, где систематически применялись пытки. Следствие установило, что воспитанников центра подвергали регулярным избиениям и принуждали употреблять в пищу корм для собак. Чудовищные подробности деятельности учреждения стали известны после госпитализации 16-летнего подростка с тяжёлыми телесными повреждениями. В ходе осмотра помещений была обнаружена специально оборудованная комната, предназначенная для издевательств над детьми.