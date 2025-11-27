Пенсионерка продала «убитую» трёшку и потребовала её обратно после ремонта

67-летняя преподавательница университета совершила необычную сделку с недвижимостью, продав свою «убитую» трёхкомнатную квартиру, а затем обратившись в суд с требованием вернуть жильё обратно. Эта история стала достоянием общественности благодаря покупателю, который рассказал о случившемся в программе «Место встречи» на телеканале НТВ.

По словам пострадавшего, на всех этапах оформления сделки у него не было никаких подозрений относительно добросовестности пожилой женщины. Квартира изначально продавалась в состоянии, требующем капитального ремонта, поскольку отделка находилась в неудовлетворительном состоянии. Соглашение о купле-продаже было заключено ещё в 2023 году, причём у пенсионерки имелась в собственности другая недвижимость.

Интересно, что в сделке не участвовали риелторы — стороны действовали самостоятельно. В течение месяца после оформления документов продавец выписалась из квартиры и предоставила результаты психиатрической экспертизы, подтверждающей её дееспособность. Сотрудники банка заверили, что стоимость жилья соответствует рыночной, а денежные средства хранились в банковской ячейке в течение месяца для обеспечения безопасности расчётов.

После завершения сделки пенсионерка продолжала поддерживать общение с новым владельцем недвижимости на протяжении полугода. Она интересовалась ходом ремонтных работ, обращалась за помощью в различных бытовых вопросах, включая переезд. В одном из разговоров женщина призналась, что стала жертвой мошенников при продаже другой своей квартиры, из-за чего вынуждена была обратиться в суд, поскольку оставшееся у неё жилье оказалось единственным.

Ремонт в квартире был полностью завершён почти через год после покупки. Спустя две недели после окончания работ новый собственник получил судебный иск от прокурора с требованием вернуть недвижимость прежней владелице. На данный момент уже подано два исковых заявления, которые пока не были ни удовлетворены, ни отклонены судом. Покупатель убеждён, что бывшая хозяйка квартиры намеренно затянула оспаривание сделки, чтобы получить возможность проживать в отремонтированной за его счёт квартире.

Ранее основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев заявил, что покупка недвижимости требует не только юридической проверки, но и глубокой оценки истинных намерений продавца — вплоть до запроса справок из психоневрологического диспансера. Он подчеркнул, что ключевыми элементами проверки являются анализ документов и личное общение с продавцом.