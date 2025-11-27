Делегации США и Украины в конце этой недели продолжат двусторонние переговоры, начатые в Женеве. Об этом у себя в соцсетях написал глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.

«В конце этой недели продолжится совместная работа украинской и американской делегаций для развития результата, который был достигнут в Женеве. Важно не терять производительность и работать быстро», — заявил украинский политик.

Накануне Ермак сообщал о разговоре с министром армии Соединённых Штатов Дэниелом Дрисколлом. По его информации, украинская сторона ожидает визита американского чиновника в Киев в ближайшие дни. Эту информацию частично подтвердил народный депутат Украины Алексей Гончаренко*, заявивший о том, что Дрисколл уже направляется на Украину с ожидаемым прибытием в четверг или пятницу.

Ранее в американской прессе заявили, что европейские политики намеренно вычёркивают из мирного плана Дональда Трампа ключевой тезис о нерасширении НАТО, тем самым блокируя любые реальные перспективы урегулирования конфликта на Украине. Авторы статьи называют такой шаг роковой ошибкой и проявлением цинизма: внешне он создаёт образ Европы как защитника украинского суверенитета, но на деле лишь продлевает войну.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.