Лидер Ирана Хаменеи обвинил США в разжигании конфликта на Украине

Соединённые Штаты развязали конфликт на Украине и навязывают ей план из 28 пунктов. Об этом заявил Верховный лидер Ирана Али Хаменеи в эфире государственного телевидения.

Он отметил, что Белый дом устроил конфликт. Он указал, что обещания президента США Дональда Трампа быстро урегулировать конфликт остались нереализованными, а спустя год американская администрация начала навязывать план урегулирования.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что делегации США и Украины в конце этой недели продолжат двусторонние переговоры, начатые в Женеве. Кроме того, он сообщил, что Киев ожидает визита министра армии США Дэниела Дрисколла в ближайшие дни, что было подтверждено местным нардепом.