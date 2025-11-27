Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил о продолжении работы над мирным урегулированием. По его словам, украинские и американские представители возобновят рассмотрение положений мирного плана в конце текущей недели, а на следующей неделе состоятся важные переговоры с его личным участием.

«Наша команда вместе с американскими представителями уже на этой неделе — в конце недели — продолжит приближать пункты, которые есть у нас по результатам Женевы, к такой форме, которая выведет на дорогу к миру и гарантиям безопасности. Будет встреча делегаций», — заявил бывший комик.

Он пообещал, что украинская делегация будет хорошо подготовлена и настроена на предметную работу. Зеленский добавил, что Киев находится на связи с американской стороной и «европейскими друзьями».

Он добавил, что на следующей неделе запланированы важные переговоры не только на уровне делегаций, но и с его непосредственным участием. При этом Зеленский не стал раскрывать дополнительные детали, упомянув лишь о создании прочной основы для предстоящих дискуссий.

