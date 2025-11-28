Уехавшие в ЕС украинские зумеры умоляют Бога сорвать переговоры о мире

Украинские зумеры, уехавшие из страны в Евросоюз, не хотят урегулирования конфликта. Как пишет Telegram-канал Mash, молодёжь хочет оставаться в ЕС из-за лучшей жизни и молит Бога сорвать переговоры.

В интернете набирают обороты протесты молодых «релокантов». Украинцы, переехавшие в Германию, Чехию, Испанию и другие страны нашли в Евросоюзе «свой рай» и не хотят возвращаться обратно.

Возобновление переговоров между сторонами вызвало у них опасения быть депортированными. Не желая подвергаться такому давлению и рисковать своими планами, они предпочитают надеяться на провал диалога и возможность получить долгожданный вид на жительство.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что украинские беженцы в ФРГ не работают. Он констатировал, что показатель трудоустройства украинцев в стране составляет менее 30%, тогда как в других государствах ЕС он достигает 70-80%.