Чернышенко: Уникальный опыт ветеранов СВО важен для научной деятельности

Уникальный опыт ветеранов специальной военной операции необходимо использовать в научной работе. Об этом заявил заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко в рамках V Конгресса молодых ученых, который проходит в Москве. По его словам, бойцы СВО обладают ценными навыками, которые могут ускорить технологические разработки.

Чернышенко подчеркнул важность привлечения ветеранов СВО к технологическим проектам. Он отметил, что руководители вузов и научных организаций должны обратить внимание на бойцов, вернувшихся с передовой, так как они обладают качествами, необходимыми для успешной научной работы, включая умение работать в команде, распределять задачи и ориентироваться на результат в условиях ограниченных ресурсов.

«Руководителям вузов и научных организаций, конечно, необходимо присматриваться к ветеранам боевых действий СВО, они обладают этими качествами. Во всем мире технари, которые являются ветеранами боевых действий, могут привносить очень существенный вклад и ускорение в технологические разработки и давать главный предметный смысл научных разработок», — сказал Чернышенко.

Вице-премьер добавил, что правительство ставит задачу увеличить затраты на науку до 2% от ВВП к 2030 году, что составит более 6 триллионов рублей. Он призвал бизнес активно инвестировать в научные разработки молодых ученых.

Правительство РФ ранее предложило предоставлять ветеранам специальной военной операции дополнительный отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до 35 календарных дней в году. Эта мера социальной поддержки распространяется на военнослужащих, участвовавших в выполнении задач в ходе СВО на территориях новых регионов России, а также Украины. Законопроект направлен на повышение уровня социальной защищённости военнослужащих, получивших боевой опыт. Инициатива призвана создать дополнительные условия для реабилитации, восстановления сил и решения личных вопросов у ветеранов, вернувшихся с передовой.