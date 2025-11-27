В Европе и Японии массово отказываются от туалетной бумаги

В Европе и Японии классическую туалетную бумагу массово вытесняют умные унитазы и биде. Как пишет SM.news, этот гигиенический тренд теперь добрался и до России, и у него есть веские основания.

Врачи уверены, что водные процедуры — это более тщательная гигиена. Специалисты отмечают, что вода — более мягкий способ, который не травмирует кожу и снижает риск раздражения. Это критически важно для людей с чувствительной кожей или такими проблемами как геморрой.

Экономисты подсчитали, что переход на биде — это выгодно. Средняя российская семья тратит на бумагу около 5000 рублей в год. Простая насадка-биде обойдется в ту же сумму, а её ежегодная эксплуатация составит всего 500-700 рублей, что в разы дешевле.

Биде — это устройство для гигиенического подмывания, которое обычно устанавливается рядом с унитазом. Его использование распространено во многих странах мира, особенно в Азии и Европе, и считается более гигиеничной альтернативой туалетной бумаге.

Ранее в Госдуме пожаловались генпрокурору на туалетную бумагу с Кремлём и храмом Василия Блаженного. По словам депутата, необходимо проверить эту продукцию на дискредитацию государственной власти и оскорбление чувств верующих.