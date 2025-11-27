Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 ноября, 20:02

В ЛНР поймали украинского шпиона

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SGr

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SGr

Жителя Свердловска в ЛНР задержали сотрудники УФСБ. Как сообщили в региональном управлении, мужчина передавал данные о дислокации Вооружённых сил РФ украинским спецслужбам. Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.

«Установлено, что житель города Свердловска в целях оказания содействия вооружённым формированиям противника передал представителям спецслужб Украины данные о местах дислокации подразделений Вооружённых Сил Российской Федерации», — цитирует УФСБ РИА «Новости».

ФСБ показала видео с реакцией «вежливого террориста» на приговор в 24 года
ФСБ показала видео с реакцией «вежливого террориста» на приговор в 24 года

Ранее силовики в Хабаровске задержали 25-летнюю девушку, которая по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) собирала данные об участниках СВО. В 2023 году она связалась через WhatsApp с представителями СБУ. Сейчас девушка арестована, против неё возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже. Максимальная санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • ФСБ России
  • Украина
  • Криминал
  • ЛНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar