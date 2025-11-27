В ЛНР поймали украинского шпиона

Жителя Свердловска в ЛНР задержали сотрудники УФСБ. Как сообщили в региональном управлении, мужчина передавал данные о дислокации Вооружённых сил РФ украинским спецслужбам. Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.

«Установлено, что житель города Свердловска в целях оказания содействия вооружённым формированиям противника передал представителям спецслужб Украины данные о местах дислокации подразделений Вооружённых Сил Российской Федерации», — цитирует УФСБ РИА «Новости».

Ранее силовики в Хабаровске задержали 25-летнюю девушку, которая по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) собирала данные об участниках СВО. В 2023 году она связалась через WhatsApp с представителями СБУ. Сейчас девушка арестована, против неё возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже. Максимальная санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.