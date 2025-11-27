Риелтор рассказал, когда не нужно платить налог с продажи жилья

В России действует лояльная система налогообложения операций с недвижимостью, позволяющая избежать уплаты налога при соблюдении определенных условий. Об этом рассказал основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев. По его словам, знание сроков владения недвижимостью может освободить продавца от налоговых выплат, пишет RT.

Апрелев отметил, что в России существует возможность выбора варианта налогообложения при продаже квартиры. Можно уплатить налог как с общей стоимости продажи за вычетом налогового вычета, либо налог будет начислен лишь на разницу между ценой продажи и ценой покупки.

Если бывший владелец приобрёл квартиру за 5 млн, а продаёт за 6 млн, то налог будет начислен только в отношении 1 млн рублей, пояснил риелтор. Ключевым фактором является срок владения недвижимостью. По словам Апрелева, по истечении определенного периода налог с продажи платить не нужно.

«При договоре купли-продажи — это пять лет. Если мы говорим про наследование и завещание — это три года. При этом не важно, за какие деньги была куплена квартира или продаётся», — подчеркнул Апрелев.

Ранее сообщалось, что риелторы рекомендуют проявлять повышенную осторожность при покупке жилья и проводить тщательную проверку продавца. В частности, основатель Российской гильдии риелторов советует запрашивать расширенную выписку из домовой книги и копию финансово-лицевого счёта. Особое внимание следует уделять пожилым продавцам, и при наличии сомнений рекомендуется проводить психиатрическую экспертизу в день сделки. Эксперты рекомендуют использовать безналичный расчёт через аккредитив для минимизации финансовых рисков.