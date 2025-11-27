«Зенит» выиграл ответный матч у «Динамо», но вылетел из верхней сетки кубка

В Москве завершился ответный матч «Пути РПЛ» четвертьфинала Кубка России, где петербургский «Зенит» обыграл московский «Динамо» со счётом 1:0. Однако по результатам двух матчей столичный клуб сумел выйти в полуфинал — первая игра закончилась 3:1.

Единственный мяч был забит на 29-й минуте с пенальти, который реализовал Андрей Мостовой. А в полуфинале «Динамо» сыграет с московским «Спартаком», «Зенит» продолжит участие во втором этапе четвертьфинала «Пути регионов», где сыграет с калининградской «Балтикой». Все игры запланированы на весну.

Напомним, первый матч между «Зенитом» и «Динамо» прошёл 5 ноября в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась со счётом 1:3 в пользу гостей. Голы у победителей забили нападающие Иван Сергеев, Ульви Бабаев и Константин Тюкавин, а единственный мяч у «Зенита» на счету бразильского вингера Педро.