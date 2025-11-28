В Грузии задержали двоих россиян за незаконное пребывание в стране

В Грузии задержаны двое граждан России за незаконное проникновение и пребывание на территории страны в течение трёх лет. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел страны. По данным ведомства, россияне попали в закавказское государство в обход пограничного контроля.

«На основании постановления суда, задержаны двое граждан России — Владимир Дубовский и Алина Савельева, которые обвиняются в незаконном групповом пересечении государственной границы Грузии», — говорится в заявлении.

По данным МВД страны, грузинские власти отказали Дубовскому и Савельевой в предоставлении убежища. Несмотря на обжалование, это решение осталось в силе.

Впоследствии, 12 ноября, суд санкционировал их арест. Основанием для задержания стало уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы Грузии группой лиц. Предусмотренное за это преступление наказание — лишение свободы на срок от 4 до 5 лет.

Параллельно в России Дубовский объявлен в розыск за участие в запрещённой организации (он координировал деятельность приморского штаба Алексея Навального*). Савельева также находится в федеральном розыске по уголовному делу.

