На Украине подожгли одну из самых известных синагог в мире

В украинской части Буковины в пригороде Черновцов подожгли одну из самых известных синагог в мире. Как сообщает издание «Страна.ua», виновник пожара страдает психическим расстройством.

Чрезвычайный и полномочный посол Израиля на Украине Михаэль Бродский и Объединённая еврейская община Украины подтвердили факт поджога. Правоохранители задержали подозреваемого. Следствие установило, что месяц назад он пытался поджечь церковь в этом же районе.

Садгорская синагога, главный иудейский молитвенный дом в черте города Черновцы, была построена около 1770 года и служила центром религиозной жизни местной общины. Рядом с ней возвели дворец почитаемого цадика-чудотворца Исраэля Фридмана. По легенде, фундамент синагоги создан из земли, привезенной из Иерусалима. Первым раввином стал Ишая Ликверник. После реставрации 2017 года синагога и саркофаг над могилой цадика стали местом паломничества.

А ранее группа неизвестных лиц совершила нападение на синагогу в Оболонском районе Киева. Несколько молодых людей демонстративно показывали нацистские приветствия возле входа в религиозное сооружение. Когда к ним подошёл представитель еврейской общины, злоумышленники распылили в его сторону химическое вещество из газового баллончика. После нападения все участники инцидента скрылись с места происшествия.